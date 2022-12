Presque dix mois après le démarrage de l'offensive russe, les combats se poursuivent sur le terrain et le nombre de morts ne fait que croître. L'Ukraine, une des parties impliquées dans le conflit a su compter depuis les premières heures sur le soutien de ses alliés occidentaux qui lui fournissent des moyens matériels et financiers. Au cours d'une déclaration dans la journée d'hier vendredi 16 Décembre 2022, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg a affirmé que le président russe semble être prêt pour une "longue" guerre.

"La Russie se prépare pour une longue guerre". C'est les propos tenus hier par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Alors que les combats se poursuivaient hier sur le terrain avec des frappes massives comme l'a annoncé l'Ukraine hier, le patron de l'alliance militaire a affirmé qu'il ne faut pas "sous-estimer la Russie". A l'en croire, le chef du Kremlin est prêt à être dans cette guerre pendant un bon moment et a mené de nouvelles offensives même si il croit que l'issue de cette guerre est la négociation.

«Le plus probable est que cette guerre se terminera à la table des négociations, comme la plupart des guerres», a martelé le chef de l'alliance, M. Stoltenberg qui estime qu'au finish l'Ukraine doit sortir comme une nation «souveraine et indépendante». Pour le responsable de l'alliance, le moyen le plus rapide de parvenir à la table de négociation c'est de soutenir militaire l'Ukraine «afin que le président Poutine comprenne qu'il ne peut pas gagner sur le champ de bataille, mais qu'il doit s'asseoir et négocier de bonne foi». Il soutient que «rien n'indique que Poutine a renoncé à son objectif de contrôler l'Ukraine».