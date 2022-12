Un fait totalement improbable s'est récemment déroulé aux États-Unis. En effet, un jeune homme de 36 ans, Chad Mason, a été appréhendé par les forces de police pour avoir eu des relations sexuelles avec un chien devant une église. La police a mis aux arrêts l'individu ce dimanche 04 décembre. La police a expliqué les faits comme suit : Il ressort que l'individu connaissait le propriétaire du chien et que dimanche dernier, il a emmené le chien de race Goldendoodle en balade dans les quartiers de Clearwater.

Par la suite, Chad Mason se comportera de manière irrationnelle en ayant des relations sexuelles avec le chien, le tout devant une église où se trouvaient des fidèles et notamment des enfants. Face à l'attitude ubuesque du jeune homme, certains témoins de la scène ont tenté de l'appréhender, c'est alors que le zoophile a pris la fuite pour se réfugier au sein de l'Église presbytérienne de Northwood.

Là encore, Chad Mason va se comporter de manière totalement inappropriée. Il renversera une crèche puis va casser plusieurs plantes en pot et jeté des jouets d'enfants de l'aire de jeux. D'après les forces de police, les dégâts occasionnés par le jeune homme dans l'église s'élèvent à 400 $. On pouvait penser que Chad Mason allait s'arrêter là, ce ne fut pas le cas puisque après avoir saccagé des objets dans l'Église presbytérienne, il a détruit une boîte aux lettres et a tenté de dérober une voiture au niveau d'un quartier voisin.

C'est ainsi qu'il se fera interpellé par la police puis placé en prison. En attendant son jugement, le zoophile a recouvré la liberté suite au paiement de sa caution. Les chefs d'accusation suivants sont retenus contre lui : activité sexuelle avec un animal, exposition d'organes sexuels et dégradation criminelle d'un lieu de culte