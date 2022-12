Aux Etats-Unis, un homme a été arrêté par la police pour avoir poignardé à mort sa sœur enceinte de 36 semaines. Le drame s'est déroulé à Fresno, une ville de la Californie. Le département de police de cette cité a annoncé hier mercredi 14 décembre l'arrestation d'Aaron Dudley, le suspect de 41 ans pour le meurtre de N'Kya Rebecca Logan , 26 ans et de son bébé qui devait bientôt naître. Le corps de la victime a été découvert en feu dans l'après-midi du mardi 13 décembre, près d'un complexe d'appartements. Un témoin a déclaré aux policiers appelés sur les lieux qu'il a observé une personne suspecte poussant une poubelle municipale le long d'une route non goudronnée près du complexe immobilier, puis mettant le feu à son contenu.

Un meurtre "horrible"

Une vidéo de surveillance de la zone aurait aussi filmé Dudley poussant la poubelle le jour de l'incident, a indiqué la police. Le suspect a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir de la maison qu'il partageait avec sa sœur et leur mère quand les policiers exécutaient un mandat de perquisition. Le chef de la police de Fresno, Paco Balderrama, trouve le meurtre "horrible". "Il faut énormément de mal, de haine et de planification pour poignarder sa propre sœur plusieurs fois", a déclaré Balderrama lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il n'a pas cessé de penser à cette affaire depuis qu'il en a eu connaissance. Les enquêteurs pensent que Dudley a poignardé à plusieurs reprises sa sœur cadette avec une arme blanche, a jeté son corps dans la poubelle de la ville, a fait rouler le conteneur à quatre pâtés de maisons jusqu'au chemin de terre, a aspergé le cadavre d'essence et y a mis le feu.

La victime craignait déjà pour sa sécurité

L'enfant n'a pas survécu après avoir été poignardé plusieurs fois à l'intérieur de l'utérus. La police n'a pas précisé ce qui aurait pu motiver le meurtre, mais elle a révélé que des policiers avaient déjà été appelés au domicile des frères et sœurs le 28 juillet 2021, lorsque Logan s'est plainte de craindre pour sa sécurité. Dudley fait maintenant face à deux chefs d'accusation de meurtre parce que le bébé à naître de sa sœur aurait probablement pu survivre en dehors de l'utérus, ont déclaré des responsables