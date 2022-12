Aux États-Unis, un septuagénaire a réalisé son rêve d’enfance qu’est de vivre dans un avion. Selon les confidences qu’il a faites au média américain CNBC Make It, il nourrissait ce rêve depuis l’âge de 15 ans. Il avait déjà eu une première expérience en 1999 avec une entreprise qu’il a engagée pour lui trouver un avion. Bruce Campbell qui est un ingénieur électricien, fait par la suite remarquer que l’entreprise lui a trouvé un Boeing 727 de 200 passagers qui mesurait 1 066 pieds carrés et pesait environ 70 000 livres.

L’appareil a été trouvé en Grèce et fait partie de l'histoire américaine. L’homme aura déboursé 100 000 $ pour l’acquisition de l’appareil. Il a par la suite été transporté de la Grèce à l'Oregon. Il a fait l’objet d’un second déplacement sur le terrain de Bruce Campbell à travers les rues du centre-ville de Hillsboro. Ceci aura coûté au total 120 000 $. « Lorsque vous vivez dans une structure comme celle-ci, vous vous sentez un peu plus épanoui dans votre vie », a-t-il confié. « Et si vous êtes un ingénieur, un scientifique ou toute personne qui apprécie l'élégance et la beauté de la technologie aérospatiale, c'est juste un endroit plus heureux où vivre. », a-t-il poursuivi.

Une transformation qui aura coûté 15000 $

La transformation de l’avion en sa maison aura coûté au total 15 000 $. Les travaux de transformation ont duré 2 ans. L’avion qui est en même temps la maison du vieux comporte une douche de fortune, un évier temporaire, une machine à laver portable, un réfrigérateur et un chariot de service alimentaire d'un autre avion qui lui sert de garde-manger. Il fait visiter l’avion qui est également sa maison à celles et ceux qui voudraient voir. Au total, l’entretien de la maison lui coûte chaque mois 370 $ soit 220 $ par mois en taxes foncières et entre 100 $ et 250 $ par mois en électricité.