Aux États-Unis, le corps sans vie d’un médecin a été retrouvé sous un étang cinq jours après sa disparition. Selon l’annonce qui a été faite par les autorités à ce sujet, le défunt serait la dernière personne à quitter son domicile dans l’après-midi du jeudi 22 décembre. Tout porte à croire que le drame est survenu après son départ de son lieu de travail, l'hôpital Henry Ford Jackson. La dépouille mortelle aurait été repérée « dans un étang sur la propriété près de sa résidence » vers 12h30 le mardi 27 décembre.

« Son véhicule a été retrouvé à son domicile dans le canton de Leoni, mais il n'a eu aucun contact avec son employeur, sa famille ou ses amis », a indiqué Blackman-Leoni Public Safety (BLDPS). « Après n'avoir rien localisé sur terre, des trous ont été percés dans la glace d'un étang sur la propriété hier et des plongeurs ont localisé le corps du Dr Payan sous la glace aujourd'hui », a-t-il poursuivi.

Une autopsie prévue

Selon les premières hypothèses émises par les enquêteurs, la victime serait décédée avant sa disparition. Les causes pourraient probablement être liées aux rudes conditions météorologiques le jour où il a quitté sa résidence et du fait qu'il était dans l'eau. Une autopsie sera tout de même réalisée dans le but de connaître les réelles circonstances de son décès.