Mikhaïlo Popodoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé aux alliés de l’Ukraine, concernant l’aide qu’ils fournissent aux autorités de Kiev dans la guerre contre la Russie. En effet, ce samedi 21 janvier 2023, il a appelé ces derniers à accélérer leurs réflexions sur l’intensification de leur soutien militaire. Sur Twitter, il a écrit : « Vous aiderez de toute façon l'Ukraine avec les armes nécessaires et vous avez conscience qu'il n'y a pas d'autre option pour mettre fin à la guerre que la défaite de la Russie », tout en ajoutant que : « Mais l'indécision d'aujourd'hui tue de plus en plus notre peuple. Chaque jour de retard est la mort d'Ukrainiens. Réfléchissez plus vite ».

« Aucune décision n’a été prise »

Notons que les propos de Mikhaïlo Popodoliak interviennent après que les occidentaux ont échoué à trouver un accord, pour la livraison de chars à l’Ukraine, lors d’une réunion à Ramstein, en Allemagne, hier vendredi 20 janvier 2023. Au cours de cette dernière, le sujet de la livraison de chars Léopard avait été mis sur la table des négociations. Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, avait confirmé qu’ « aucune décision n’a été prise » au cours de l’entrevue. Aussi, a-t-il indiqué, en marge de la rencontre, qu’« il était clair que les positions sont loin d’être aussi homogènes qu’on pourrait le penser ».

Avant cette rencontre au cours de laquelle une cinquantaine de pays occidentaux se sont rencontrés, Kiev nourrissait de grandes attentes. D’après plusieurs observateurs, l’Ukraine pourra tirer un gros avantage de lourds chars modernes fabriqués par les pays occidentaux. Dans son discours de fin de journée, le président ukrainien Volodymy Zelensky avait déclaré : « Oui, nous devrons encore nous battre pour la fourniture de chars modernes, mais chaque jour, nous rendons plus évident le fait qu’il n’y a pas d’autre solution que la prise d’une décision concernant les chars ».