Les passagers d’un vol d’une compagnie aérienne russe ont été pris d’une grosse frayeur. En effet, un avion de la société AZUR Air, comprenant 244 passagers, a été contraint de faire un atterrissage d’urgence sur une base militaire indienne. Selon les informations de plusieurs médias internationaux, le motif de cet atterrissage était le signalement d'une alerte à la bombe. Le lundi 09 janvier 2023, l’appareil avait pris départ de Moscou et se rendait à Goa, dans le sud-ouest de l’Inde. Mais, l’alerte à la bombe a obligé l’avion à atterrir sur la base aérienne de la ville de Jamnagar se trouvant dans l’État de Gujarat.

« Rien de suspect n’a été trouvé jusqu’à présent »

Après l’alerte à la bombe, la représentation diplomatique russe en Inde, a tenu à rassurer sur le réseau social Twitter, indiquant que les passagers se portent bien. « Toutes les personnes à bord sont en sécurité. Les autorités procèdent à une inspection approfondie de l'avion » a-t-elle fait savoir dans la matinée du mardi 10 janvier 2023. L’information a été confirmée par la police du Gujarat, qui a déclaré que « rien de suspect n’a été trouvé jusqu’à présent ». Notons qu’au cours de 2022, plusieurs atterrissages d’urgence ont eu lieu, du fait d’alertes à la bombe. Au nombre de ceux-ci figure l’atterrissage d’un vol de la compagnie aérienne allemande Lufthansa.

L’avion provenait de New York et se rendait à Minsk en Biélorussie. Il a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, après une alerte à la bombe. D’après les informations relayées par le média français, Le Figaro, l’avion du vol LH411 a été forcé à effectuer un atterrissage d’urgence à 7 h 00 (UTC+2) suite à un avertissement des contrôleurs aériens allemands, qui avaient signalé la présence possible d’une bombe à bord. Toujours selon le journal, l’alerte à la bombe avait été lancée par les contrôleurs aériens américains qui ont été alertés par une vidéo sur TikTok. Sur cette vidéo, l’un des internautes avait dit avoir déposé une bombe dans l’appareil.