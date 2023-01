Le dossier ukrainien est toujours au cœur de l'actualité internationale. Plus de dix mois après l'envoi de soldat russe en Ukraine à la suite de la reconnaissance des régions séparatistes, les forces russes continuent d'affronter sur le terrain l'armée ukrainienne qui ne compte pas se laisser faire. A maintes reprises, plusieurs voix ont exprimé des craintes au sujet de la probable utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Un sujet sur lequel l'ancien président russe Dmitri Medvedev a choisir de réagir récemment. L'ancien président russe dénonce la "paranoïa" de Washington et Tokyo.

Au cours d'une récente déclaration, Dmitri Medvedev a évoqué la "paranoïa" de Washington et Tokyo. Ces deux nations ont exprimé récemment leurs craintes concernant l'utilisation probable de l'arme nucléaire en Ukraine où les forces nationales affrontent l'armée russe depuis plus de dix mois maintenant. L'ancien chef du Kremlin Dmitri Medvedev n'a pas manqué de relever que ce sont les Etats- Unis, le seul pays qui a utilisé les armes nucléaires sur notre planète et a accus;e le premier ministre nippon d'être "à la solde des Américains". C'est sur son compte sur la messagerie Telegram que l'ancien homme fort de Moscou à fait cette déclaration.

"Le chef du gouvernement japonais, dans une extase humiliante et loyale, raconte des bêtises sur la Russie, qui a trahi la mémoire de centaines de milliers de Japonais qui ont été brûlés dans les incendies nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Il ne se soucie absolument pas du fait que le seul pays qui ait pleinement utilisé les armes nucléaires soit les États-Unis. Et sa seule victime est sa propre patrie.", a affirmé l'ancien numéro un russe Dmitri Medvedev sur son compte sur l'application de messagerie Telegram.