Le fils de l'artiste Diddy, Quincy est un grand fan d’Aya Nakamura. Il a été filmé en train de danser sur le son de l'artiste française. Aya Nakamura semble faire son petit bonhomme de chemin aux États-Unis où sa musique est populaire alors qu'elle est critiquée en France. Une bonne nouvelle pour Aya Nakamura en ce début de l'année 2023. Sa musique est consommée partout dans le monde. L'artiste française a désormais enregistré un grand fan de l'autre côté de la mer. Il s'agit du fils de Diddy, le rappeur et producteur de légende qui valide sa musique.

Le rappeur américain Diddy a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle son fils Quincy dansait sur un son de l'artiste lors du réveillon du nouvel an. Ce n'est pas la première fois qu'une star internationale bouge sur le rythme de la musique d'Aya Nakamura. C'est le cas par exemple de Madonna, Neymar et Rihanna. Ces stars se sont déjà filmées en train de danser sur le célèbre tube "Djadja". Aya est bien consciente de sa popularité mais reste modeste. « Mes proches me disent que je ne me rends pas compte de mon statut. Honnêtement, on va dire que je suis bien reconnue. Je suis internationale. Mais après pour moi, il n’y a pas de différence. Il y a juste mon compte en banque qui a changé, quoi ! ».

Si Aya Nakamura est adulée dans plusieurs pays, elle est régulièrement la cible de critiques dans son pays. En France, elle passe pour une arrogante. Elle s'en accomode non sans regrets. « Quand t’es artiste, faut assumer, tu vas pas plaire à tout le monde. Sinon j’aurais craqué ! J’ai pas insulté beaucoup de monde, mais j’aurais pu en insulter beaucoup plus (…) J’ai toujours eu cette manière de penser, même avant d’être connue. J’ai pas changé. Si je n’avais pas été connue, peut-être que j’aurais été encore plus arrogante ou plus méchante. Je dis ça dans le sens où les gens pensent que je suis arrogante, méchante ou dure. », a-t-elle souligné. La chanteuse a connu une année 2022 secouée avec son problème de couple qui a abouti à une séparation en août dernier. Le 31 décembre 2022, le blogueur Aqababe est revenu sur les motifs de la séparation d'Aya avec son conjoint Vladimir Boudnikoff. Selon le poeple, la jeune femme aurait été trompée par son homme ce qui avait conduit à des violences conjugales reciproques.