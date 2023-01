Le parti Mouvement populaire de libération (MPL) est-il en crise ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres des Béninois, des militants et sympathisants de ce parti depuis que les membres du bureau directoire de cette formation politique dite de l’opposition en sont venus aux mains le jeudi 19 janvier 2023 au siège dudit parti lors d’une réunion visant à destituer leur président Expérience Tèbè accusé par certains de ses camarades de gestion opaque des fonds alloués par les partenaires aux candidats dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Cette réunion d’explication du premier responsable du parti MPL s’est transformée en un lieu de pugilat entre les membres du parti. La police républicaine est intervenue pour séparer les protagonistes.

Interrogé par la presse pour apporter sa part de vérité sur ce qui est à la base de cette bagarre, Expérience Tèbè a reconnu qu’il y a « une vive altercation » au siège du parti. Expérience Tèbè a expliqué qu’il était dans son bureau depuis 9 heures quand il a reçu à 11h 10 une invitation pour une réunion du bureau. Il a affirmé qu’il a attendu dans son bureau ladite réunion sans suite. Fortuitement quand il descendait aux environs de 11h 39, il a constaté que quelques camarades sont en train de lire une déclaration qu’ils filmaient à l’aide de téléphone portable.

Cette attitude, dit-il, de ces derniers l’ont poussé à s’arrêter pour chercher à comprendre ce qui se passait puisqu’il a reçu une invitation pour une réunion du bureau. A son étonnement, il a remarqué qu’au lieu d’une réunion du bureau, c’est à une « déclaration en catimini » qu’il a surpris certains de ses camarades en train de lire. C’est alors selon lui, deux « badauds » qui les accompagnaient l’ont pris à partie pour lui porter des coups avant de se diriger vers la sortie. Expérience Tèbè a regretté que des personnes qui sont censées donner le bon exemple et en qui le peuple accorde une certaine confiance, se comportent ainsi. Au sujet de sa destitution, il a déclaré que ce n’est ni plus, ni moins "un simulacre" à effet nul et qu’il reste et demeure le président du Mpl.