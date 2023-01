Le drame de Dassa-Zoumè au Bénin a choqué la nation entière. La compagnie Baobab Express a annoncé l'annulation de ses voyages de la semaine en signe de solidarité avec les familles des disparus et les victimes de cet accident tragique. Nos pensées les plus sincères vont aux familles endeuillées et aux personnes touchées par ce drame. Pour rappel, la Direction Générale de Baobab Express a fait preuve de compassion en annulant ses voyages pour marquer sa solidarité avec les victimes.

Il est important de noter que, par respect pour les victimes, la compagnie demande de ne pas partager des photos et des vidéos sensibles de l'accident. «Nos sincères condoléances aux familles des disparus et affectueuses pensées au reste des victimes du drame de Dassa-Zoumè . Par respect aux victimes, merci de ne pas relayer des photos et vidéos sensibles de l'accident. Unis dans la douleur nous sommes.» a affirmé la compagnie dans un communiqué publié dans la courant de la journée de ce lundi 30 janvier 2023.