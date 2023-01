À la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme ce mardi 17 janvier 2023, le ministère public a requis 5 ans de prison contre plusieurs personnes épinglées dans l'affaire relative aux faux passeports et au trafic d'êtres humains vers le Koweït. "Faux dans l'établissement du passeport, abus de fonction, complicité d'abus de fonction, trafic d'êtres humains et complicité de trafic d'êtres humains ", ce sont entre autres les faits reprochés à la trentaine de personnes poursuivies dans cette affaire.

Au total, 29 personnes se sont retrouvées dans les mailles de la justice béninoise dans l'affaire de faux passeports et trafic d'êtres humains vers le Koweït. Des peines allant d'un à cinq ans de prison ont été requises par le ministère public. Quant au secrétaire particulier de l'ambassadeur du koweït au Bénin, 3 ans de prison et une amende d'un million de francs cfa ont été requis contre lui, d'après les informations. 5 ans de prison et 2 millions de francs cfa d'amende ont été requis contre plusieurs personnes par le ministère public.

3 ans de prison ont été requis contre un prévenu et 2 ans de prison ont été requis contre deux prévenus. Également, concernant certaines personnes épinglées dans cette affaire, le ministère public a demandé la relaxe au bénéfice du doute et par rapport à d'autres, la relaxe pure et simple.