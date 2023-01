Le président du parti Restaurer La Confiance (RLC), Iréné Agossa a été reçu ce dimanche 22 janvier 2023 sur la chaine de télévision en ligne ESAE TV pour analyser les résultats des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Dans ses propos, le président du parti RLC a fait le constat que le parti Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) auquel il a appelé à voter, pour dit-il assurer la mutation, a gagné et leurs amis de l’opposition ont échoué. Selon lui, même si la campagne a été un peu difficile par endroit, « globalement, l’UP le Renouveau s’en est sortie avec 53 députés » et que « c’est la première force politique au parlement ».

Se réclamant toujours de l’opposition, Iréné Agossa a laissé entendre que « être opposant ne veut pas dire que c’est une idéologie du parti ». « Nous sommes très bien de l’opposition » a-t-il signifié. Mais il a précisé que si c’est son avis personnel en tant que Chef de parti politique, en tant leader de son parti, il est évident que le parti Restaurer La Confiance soit avec l’Up Le Renouveau « pour conduire la mutation et répondre aux aspirations du peuple ». C’est ce qui, selon lui, serait plus cohérent puisque le peuple a accepté et que sa formation politique a l’obligation « d’aller dans le sens du peuple », ceci pour pouvoir conduire la mutation et faciliter les réformes, la prise des lois au parlement qui doivent être conformes aux aspirations du peuple. « Donc nous devons être avec eux » a-t-il lâché.