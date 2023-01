L’Autorité Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP), dans une correspondance en date du mardi 24 janvier 2023 adressée aux structures sanitaires, organisations et associations des consommateurs, a demandé la mise en quarantaine de lots de la spécialité IMMU-C SACHET B/10. Selon cette correspondance signée du Directeur de l’ABRP, Dr Yossounon CHABI, cela fait « suite à un défaut de fabrication constaté sur les lots « 1370122 » et « 1380122 » de la spécialité IMMU-C SACHET B/10 ». L’Abrp précise également que « ce défaut de fabrication se traduit par la présence d’agrégats de particules jaunâtres collés à la paroi des sachets de la spécialité IMMU-C SACHET B/10 ».

C’est pourquoi l’Autorité Béninoise de Régulation Pharmaceutique a invité « tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer, sans délai, les boites des lots susvisés et à mettre en quarantaine les stocks concernés en attendant une investigation plus approfondie ». Il faut signaler entre autres que dans une correspondance en date du vendredi 02 décembre 2022 adressée aux responsables du secteur de la santé, l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (ABRP) a interdit la vente d’une dizaine de médicaments antipaludiques dans les pharmacies. Comme on le voit la santé de la population béninoise est prise très au sérieux par les autorités sanitaires du Bénin au plus haut niveau.