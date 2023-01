Les résultats des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 connus, les 109 députés de la 9ème législature seront installés le 12 février 2023 selon l’alinéa 2 de l’article 147 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin qui stipule que « Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le 2ème dimanche du mois de février de l’année électorale ». Donc tout juste après l’entrée en fonction de ces 109 députés le 12 février prochain, le regard de toute la classe politique béninoise sera à nouveau tourné vers les élections couplées de 2026.

Comment donc seront organisées les élections couplées en 2026 ? C’est la question que tout Béninois peut se poser. Le Code électoral du 15 novembre 2019 a tout prévu. Selon les dispositions de l’article 7 dudit code électoral, « les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale ». Quant à l’article 8 de ce même Code électoral, « l’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale. Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai. En aucun, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales ».

Il faut préciser que seuls les députés qui seront élus en janvier 2026, pourront parrainer les candidats aux élections présidentielles d’avril 2026. Les responsables des différents partis politiques enregistrés légalement et reconnus officiellement par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique sont donc prévenus. Ils doivent dès à présent se préparer activement pour les échéances de 2026. Comme un adage le dit : « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ».