Les Béninois étaient allés aux urnes le dimanche 08 janvier dernier pour élire les députés de la 9ème législature. Après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome (Cena) le mercredi 11 janvier 2023 et définitifs par la Cour constitutionnelle le jeudi 12 janvier 2023, le parti Union progressiste Le Renouveau ( UP Le Renouveau) a obtenu 53 sièges , le parti Bloc Républicain 28 sièges et le parti Les Démocrates 28 sièges également. A la suite de cette proclamation définitive par la Haute juridiction constitutionnelle du Bénin, les 3 partis politiques qui ont réussi à obtenir les 10% et enlevé des sièges ont dix (10) jours pour formuler des recours devant la constitutionnelle.

C’est après l’étude de ces recours que suivra la proclamation finale et définitive. Il faut signaler que c’est lors de la présentation des vœux des institutions de la République au Chef de l’ Etat, Patrice Talon, le vendredi 13 janvier 2023 à la salle des ambassadeurs du Palais de la Marina de Cotonou, que le président sortant de l’Assemblée nationale , Louis Vlavonou a déclaré dans son discours que «les yeux sont tournés vers la Cour constitutionnelle dans les tous prochains jours, afin d’être édifié sur la configuration de la 9ème législature qui sera installée dans un mois exactement, c’est-à-dire le 12 février 2023 ». Le Président du parlement de la 8ème législature a levé un coin de voile sur l’installation des 109 députés de la 9ème législature. Signalons que ces 109 députés ont un mandat de 3 ans.