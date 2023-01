Les Béninois étaient allés aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour élire les députés de la 9ème législature. Les élections législatives de 2023 qui se sont déroulées dans un climat de paix avec la participation de toutes les tendances politiques et l’entrée des forces de l’opposition au parlement en la personne du parti Les Démocrates n’ont pas laissé indifférentes les ambassadeurs du Canada, des Etats- Unis d’Amérique, du Japon, de la Suisse et de l’Union européenne au nom des Etats membres représentés au Bénin.

Dans une déclaration commune rendue publique ce mardi 24 janvier 2023, ces ambassadeurs du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de la Suisse et de l’Union européenne accrédités au Bénin se sont félicités « du déroulement paisible, sécurisé et inclusif sur l’ensemble du territoire des élections législatives du 08 janvier dernier ». Ils ont par ailleurs salué « l’entrée de l’opposition à l’Assemblée nationale et la présence d’un nombre significatif de parlementaires féminines » qui pour eux, « renforcent la démocratie béninoise ». Ils n’ont pas manqué de se réjouir « aussi du choix des voies de recours légales pour le règlement des litiges qui subsisteraient ».

Il faut signaler qu’après les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Cena) le mercredi 11 janvier 2023 et ceux définitifs par la Cour constitutionnelle le jeudi 12 janvier 2023, le parti Union progressiste Le Renouveau (Up Le Renouveau) arrive en tête avec 53 sièges. Il est suivi du parti Bloc Républicain (BR) avec 28 sièges et du parti Les Démocrates avec 28 sièges. Aujourd’hui des partis politiques ont déposé des recours devant la Haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin. Ces recours pourraient changer ou non le nombre de députés que chaque parti politique aura.