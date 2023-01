L’ambassadeur Moïse Kérékou s’est fendu d’une longue diatribe sur sa page Facebook pour verser sa colère contre le Comité National de Soutien au parti Les Démocrates (CNS-Les Démocrates) qui s’est désolidarisé de lui pour adhérer à ce parti de l’opposition. Pour les témoins de la lune de miel entre ce mouvement et l’ancien ambassadeur qui nous ont approché, celui-ci a fait économie de vérités.

Les Ivoiriens disent « taper poteau ». En Français facile, cela signifie donner un coup d’épée dans l’eau. Dans une longue diatribe publiée sur sa page Facebook la semaine dernière, l’ancien ambassadeur Moïse Kérékou, s’en est violemment pris au mouvement « Les Amis de Moïse Tchando Kérékou » devenu après « Comité national de Soutien Moïse Tchando Kérékou » (CNS-MTK) qui l’a abandonné en cours de chemin. Il a fait un démenti formel et dénoncé le « groupuscule d’opportunistes et d’arrivistes » qui a associé son nom à l’adhésion de ses membres individuellement et collectivement au parti de l’opposition Les Démocrates. Pour lui, les membres du bureau de ce mouvement lui sont inconnus « à part un seul visage qui s’est très tôt désolidarisé pour des raisons incongrues ».

« LD ont été bel et bien bernés par des politiques, à moins que ce ne soit un montage orchestré à dessein », affirme-t-il. A travers cette sortie, on comprend que l’ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie est fâché. Très fâché même ! Le fils de l’ancien président feu Mathieu Kérékou qui a intégré le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a saisi l’occasion que lui a offert l’adhésion du CNS-MTK devenu CNS-Les Démocrates pour tacler ceux qui l’ont soutenu à leur corps défendant et mobiliser de nombreux militants sur toute l’étendue du territoire national, pour sa désignation en tant que candidat du parti et surtout le soutenir lorsqu’il a formé un duo avec le professeur emprisonné Joël Aïvo pour l’élection présidentielle de 2021. Fort heureusement, ...Lire la suite dans le journal PDF