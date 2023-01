L’ex-Secrétaire général du parti Restaurer l’espoir et responsable à la communication du parti Les Démocrates aux dernières élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, Guy Dossou Mitokpè ne rate aucune occasion sur sa page Facebook pour faire part à l’opinion nationale et internationale le rôle que les 28 députés du parti Les Démocrates vont jouer à l’Assemblée nationale pendant la 9ème législature. L’ex-Secrétaire général du parti Restaurer l’espoir prévient les députés de la majorité présidentielle que le palais des gouverneurs à Porto- Novo va connaitre de tumultueux moments dès l’installation de la 9è législature.

Guy Mitokpè précise que l’arrivée des députés du parti Les Démocrates au sein de l’hémicycle est le ferment des débats qui polariseront les attentions dans peu de temps. C’est pourquoi, il a déclaré que « les députés de la mouvance ont du pain sur la planche ». Le responsable à la communication des Démocrates pour les législatives de 2023 rassure le peuple béninois que ces 28 députés des Démocrates n’iront pas à l’Assemblée nationale pour faire de la figuration. « Bien que pacifique et animant la vie politique avec les règles de l’art » selon lui, « ce parti bougera les choses à l’Assemblée Nationale qui a été longtemps en somnolence ».

Il fait allusion à l’audience du samedi 21 janvier du 2023 à la Cour constitutionnelle suite à un recours des Démocrates. L’ex Secrétaire général du parti Restaurer l’espoir a ironisé une fois de plus que « les députés de la mouvance ont du pain sur et sous la planche ». Pour lui, « le temps où les projets ou propositions de loi passaient comme une lettre à la poste est révolu » et « le contrôle de l’action gouvernementale peut donc se faire ».

Guy Mitokpè a laissé entendre que les 28 élus de l’opposition vont donc donner du fil à retordre aux 81 députés de la mouvance présidentielle et que malgré leur nombre, ils n’auront pas la quiétude. Cependant, selon lui, pour y parvenir, affirme-t-il, «il ne reste qu’à demander aux 28 honorables députés du parti LD d’honorer ce peuple qui leur a fait confiance en restant droit dans leurs bottes».