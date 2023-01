Après qu'ils soient présentés au Procureur de la République près le tribunal de Cotonou ce mercredi 18 janvier 2023, trois individus parmi les personnes épinglées dans l'affaire relative à l'évasion du détenu Wilfried Ayatodé au Centre national hospitalier universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, ont été placés sous mandat de dépôt. Au total, 13 personnes ont été présentées à l’autorité judiciaire dans l'affaire évasion du détenu Wilfried Ayatodé.

Après leur audition, le Procureur de la République a décidé de la mise sous mandat de dépôt de trois d'entre eux. Il s’agit du chauffeur de Wilfried Ayatodé, du policier de l’agence pénitentiaire du Bénin en charge de sa garde à vue et d’une dame. Cette dernière est soupçonnée d’avoir fourni le véhicule qui a permis à l’évadé de s’enfuir. Les 10 autres personnes sont poursuivies sans mandat de dépôt.

Elles ont été mises sous convocation. Il s’agit entre autres de quatre agents de sécurité civile en charge de surveiller les entrées et sorties du CNHU, de l’épouse du détenu et des personnes de son église. Toutes les personnes mises en cause dans ce dossier seront auditionnées par le Procureur de la République dans les semaines à venir.