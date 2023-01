Le professeur titulaire de pédiatrie et de génétique médicale Vincent Dan a tiré sa révérence. Deuxième recteur de l'université nationale du Dahomey, actuelle Université d'Abomey-Calavi, Vincent Dan a rendu l'âme le dimanche 1er janvier 2023. En ce jour qui serait son anniversaire, il s'est éteint à l'âge de 99 ans. Vincent Dan, « le père de la pédiatrie béninoise» a été nommé Professeur Titulaire de Pédiatrie et de Génétique Médicale a l'Université du Dahomey et Chef de service de Pédiatrie au Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou par le décret N° 1974-94 du 04 avril 1974. Premier agrégé de pédiatrie au Bénin, Vincent Dan est devenu le deuxième recteur de l’ex université nationale du Bénin. Il a dirigé l'Université du Dahomey de 1975 à 1977 en succession à Edouard Adjanohoun.