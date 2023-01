Le rappeur Booba a décidé de lutter contre certains influenceurs qu'il accuse d'arnaquer les internautes en faisant des publicités mensongères ou en promouvant des produits dangereux. Il s'en est donc pris à Magali Berdah, qui dirige la société Shauna Events (dans laquelle l'animateur Cyril Hanouna avait investi au début) et s'occupe de donner de plusieurs influenceurs. Pour rappel, Booba, avait lancé une "campagne" contre les "influ-voleurs" (terme qu'il utilise pour désigner certains influenceurs, vedettes de téléréalité) qui font du placement de produits dans leurs vidéos sur internet et qui tirent profit de leur notoriété.

Il a déposé plainte contre eux pour arnaques. Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. La "reine des influenceurs" en France, Magali Berdah, a réagi et dit que la proportion de vidéos sur le placement de produits qui pose problème est faible. Elle dit faire ce qu'il faut pour que ses influenceurs ne fassent pas la promotion de produits de chirurgie esthétique ou de contrefaçon. Magali Berdah a porté plainte contre le rappeur Booba à qui elle reproche une campagne qui a provoqué des insultes antisémites, des messages haineux etc. Elle l'a traité de "harceleur qui se dit lanceur d'alerte".

En s'attaquant à Magali Berdah, qui est l'amie de M. Hanouna, il semble avoir énervé ce dernier. Depuis, les deux hommes s'attaquent à distance. Lors de son émission "TPMP", Cyril Hanouna a fait une blague et Booba s'est senti visé: "C’est vrai j’habite à Paris. Paris c’est petit alors il y a des gens qui sont loin parfois et qui font les malins. Quand vous venez un jour à Paris, on verra comment ça se passera." Booba habite en réalité aux USA. C'est donc une petite pique que Hanouna lui lance. Ce à quoi Booba a répondu sur Twitter: "@Cyril Hanouna. Déjà sois un homme et prononce mon nom. Tu traînes avec des voyous mais t’es pas un voyou. À 32 ans, tu jouais à la playstation chez papa et maman. Te perds pas Baba, t’es pas prêt. Assume les critiques... Ce qu’on a à dire, on va le dire. Tu peux appeler ta grand-mère ou Superman… Ça change rien. Fais-moi directement tu gagneras du temps espèce de clown, t’as pas honte d’être aussi lâche ?"

Les deux hommes semblent en désaccord sur la question des influenceurs et des publicités mensongères, avec Booba qui accuse les influenceurs de tromper les internautes. Il est intéressant de voir comment cette dispute va évoluer, mais il est évident que cela crée un buzz autour de ces deux personnalités publiques. Il est également important de rappeler que les accusations de publicités mensongères doivent être prises avec précaution et vérifiées avant d'être étayées.