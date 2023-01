Ce lundi 23 janvier 2023, la police républicaine affirme avoir mis la main sur un réseau de cambrioleurs. 15 éléments de cette chaîne de présumés hors-la-loi ce sont retrouvés dans les mailles de la police républicaine. Les forces de l'ordre ont entamé les investigations suite à un braquage survenu à Cotonou dans la nuit du 09 au 10 janvier 2023 au cours duquel 9 millions de FCFA ont été emportés. D'après la plainte reçue par les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou, neuf millions de francs CFA , deux passeports, quatre iphones 13 pro Max, une chaine et quatre montres en or ont été emportés par les divorcés sociaux lors du braquage enregistré dans la nuit du lundi 09 au mardi 10 janvier derniers.

Les investigations menées par les éléments de la police républicaine suite à ce braquage ont permis d'épingler quinze présumés cambrioleurs dont deux femmes et un charlatan. Dans ce réseau, le charlatan a pour rôle ‹‹ d'aguerrir ses comparses afin qu'ils mènent sans anicroches leur sale besogne ››, selon le porte-parole de la police républicaine. Plusieurs perquisitions ont été effectuées aux domiciles de ces présumés divorcés sociaux à Cotonou et Abomey-Calavi précisément aux quartiers Sainte Cécile, Védoko, Agla, Tankpé, Godomey et Akassato.

Lesquelles perquisitions ont permis de retrouver une somme de cinq millions trois cent quinze mille de francs CFA ainsi que des objets volés dont: 55 téléphones portables de diverses marques, quatre colliers, un bracelet en or, quatre motocyclettes neuves, un iphones 13 pro max, deux routeur wifi et 6 ordinateurs portatifs. Un passeport retrouvé chez ces présumés voleurs a permis de lier cette enquête à un autre cambriolage perpétré à Tokan dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023. Ceci insinue que ce réseau de présumés voleurs démantelé est à la base d'une série de braquages. Tous les individus épinglés seront présentés au Procureur de la République dans les heures à venir.