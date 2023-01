L'ambassadeur de la Russie pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso était en visite à Ouagadougou. Alexey Saltykov qui réside à Abidjan a échangé avec les autorités de la transition burkinabé pour la première fois depuis sa nomination en septembre 2022. La Russie à travers son ambassadeur a entamé les échanges avec les autorités burkinabé. Elle entend renforcer la coopération avec le pays. L'ambassadeur près du Burkina Faso Alexey Saltykov a effectué une visite de travail à Ouagadougou dans le cadre du renforcement de cette coopération. Il a rencontré jeudi dernier le chef du gouvernement de la transition, maitre Apollinaire Kyelem de Tambela avec qui il a abordé plusieurs dossiers de coopération possible entre les deux pays.

Au terme des échanges, le nouvel ambassadeur russe pour le Burkina Faso a fait le point des discussions concluantes à la télévision nationale. Il a annoncé que la Russie va soutenir le Burkina Faso dans le domaine de l'éducation en octroyant des bourses d'études. « Dans le domaine de l’éducation la Russie accorde des bourses aux étudiants burkinabè, et quatre-vingt-dix militaires stagiaires sont en formation actuellement en Russie » a affirmé le diplomate russe.

Le sujet le plus attendu était la coopération militaire entre la Russie et le Burkina Faso en vue de la lutte contre le terrorisme qui secoue le pays. Mais Alexey Saltykov a déclaré qu'il n'y a pas encore eu de propositions. « Nous allons attendre les initiatives concrètes de la partie burkinabè », a-t-il fait savoir. L'ambassadeur est revenu sur les réflexions menées au sujet des échanges commerciaux directs qu'il va avoir entre son pays et le Burkina Faso. « Je suis sûr que la Russie pourrait être un pays fournisseur de pétrole au Burkina Faso. C’est une question à discuter entre les deux gouvernements », a-t-il expliqué.