Le gouvernement américain a mis à prix la tête du patron du groupe jihadiste somalien des Shebab Maalim Ayman. Ce dernier est à l’origine de l’attaque il y a deux ans exactement de la base aérienne de Manda Bay au Kenya. Une somme de 10 millions de dollars sera offerte à celles et ceux qui pourront fournir toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation de ce dernier. Cette récompense est également valable pour celles et ceux qui donneront des noms des complices.

L’attaque qui a eu lieu au petit matin du 5 janvier 2020 a occasionné le décès d’un soldat américain et deux sous-traitants du département américain de la Défense (DoD). Deux autres militaires américains et un troisième sous-traitant du DoD on tété blessés. L’attaque a par la suite été revendiquée dans une vidéo par al-Shabaab, un porte-parole du groupe. L’organisation terroriste al-Shabaab est en réalité basée en Afrique de l'Est et est affiliée à Al-Qaïda.

Nombreuses attaques terroristes au Kenya

Ce groupe terroriste est à la base de nombreuses attaques terroristes au Kenya, en Somalie et dans les pays voisins qui ont tué des milliers de personnes, dont des citoyens américains. Aux États-Unis, al-Shabaab est considéré comme une organisation terroriste étrangère (FTO) et un terroriste mondial spécialement désigné (SDGT). Rappelons que l’attaque du 5 janvier 2020 était la première fois que les shebabs visaient des militaires américains au Kenya. Le camp Simba avait été crée après l’attentat du 11 septembre 2001 et abritait plusieurs centaines de soldats américains.