ChatGPT, Google Assistant et Siri sont tous des assistants virtuels qui ont des fonctions similaires, mais ils ont également des différences importantes. ChatGPT est un modèle de traitement automatique du langage développé par OpenAI. Il est principalement utilisé pour la génération de texte, la compréhension de la langue naturelle et la réponse à des questions. Il peut être utilisé pour des tâches telles que la création de dialogue et la réponse automatisée à des demandes d'informations. ChatGPT est généralement utilisé pour les applications professionnelles et les entreprises qui cherchent à automatiser des tâches de traitement de la langue naturelle.

Google Assistant est un assistant virtuel développé par Google. Il est intégré à de nombreux appareils Android et peut également être utilisé sur iOS et via un navigateur web. Il permet aux utilisateurs de poser des questions, de donner des commandes vocales, de contrôler des appareils connectés à la maison et d'accéder à diverses informations en ligne. Google Assistant est connu pour sa capacité à comprendre et à répondre à des requêtes complexes, ainsi que pour sa capacité à intégrer d'autres services Google tels que la recherche, la cartographie et l'agenda.

Siri est un assistant virtuel développé par Apple. Il est intégré à tous les appareils iOS et macOS et peut être utilisé pour donner des commandes vocales, accéder à des informations en ligne, envoyer des messages et contrôler des appareils connectés. Siri se distingue par sa capacité à intégrer des services d'Apple tels que l'App Store, Apple Music et iCloud. Il est également connu pour sa capacité à comprendre les commandes vocales contextuelles et à utiliser des informations telles que les contacts et les calendriers pour fournir des réponses plus pertinentes.

En résumé, ChatGPT est principalement utilisé pour la génération de texte, la compréhension de la langue naturelle et la réponse à des questions, Google assistant est connu pour sa capacité à comprendre et à répondre à des requêtes complexes et l'intégration avec d'autres services Google, quant à Siri, il se distingue par sa capacité à intégrer des services d'Apple et comprendre les commandes vocales contextuelles.