Après la proclamation des résultats des élections législatives du 08 janvier dernier, l’heure est aux tractations pour le contrôle du bureau de l’Assemblée nationale. Le 12 février prochain, lorsque le bureau d’âge sera mis en place pour diriger l’élection de ce bureau, les députés seront confrontés à plusieurs scenarii. Finies les élections législatives 2023 qui ont fait couler beaucoup d’encre avec leurs lots de joie, de déception, de suspicion et de contestation. Lors de ce scrutin le dimanche 08 janvier dernier, une cinquantaine de personnes ont été interpellées pour tentatives de fraude et séjournent actuellement derrière les barreaux.

Et la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs qui donnent la majorité au camp présidentiel avec 53 sièges pour le parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) et 28 sièges pour le Bloc Républicain(BR). Le parti de l’opposition Les Démocrates(LD) qui participe pour la première fois aux élections organisées par le régime en place depuis 2016, s’en sort avec le même nombre de siège que le BR. Le parti d’Eric Houndété insatisfait de son score annonce faire des recours pour des « cas d’irrégularités et de fraudes ».

Sauf surprise de dernière minute, ces requêtes ne changeront rien aux résultats définitifs déjà proclamés. D’ordinaire, la Cour rejette certaines requêtes et pour les autres elle se contentera de prononcer la formule généralement consacrée : les irrégularités constatées ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin. Place maintenant aux tractations pour la composition du bureau de la neuvième législature. Et elles vont bon train. Déjà, on s’active dans les ... Lire la suite dans le journal PDF