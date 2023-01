À travers un communiqué en date du 20 janvier 2023, la ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys informe les candidats au concours de recrutement des 100 auditeurs de justice que la liste définitive des candidats retenus sera connue le 3 février prochain. Par ce même communiqué, la ministre informe du report des compositions dans le cadre de ce concours. En effet, la liste des candidats retenus au concours de recrutement des 100 auditeurs de justice sera retouchée suite à la décision de la Cour Constitutionnelle relative à la réintégration de certains candidats dans ladite liste, suite au constat d'un traitement discriminatoire dans le processus.

‹‹ Le ministre du travail et de la fonction publique porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des 100 auditeurs de justice que la commission chargée de l'organisation dudit concours a été instruite pour procéder à la réintégration des candidats frappés par la limite d'âge de 35 ans en tenant compte du critère du service militaire effectué ou de la bonification d'un enfant à charge par an jusqu'à 40 ans au minimum ››, peut-on lire dans ce communiqué.

La composition initialement prévue pour les samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier 2023 est reportée aux samedi 11 et dimanche 12 février prochains. La liste définitive des candidats retenus sera rendue disponible sur le portail web du ministère à l'adresse travail.gouv.bj ainsi que dans les directions départementales du travail et de la fonction publique.