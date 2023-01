Depuis le début de la guerre Russo-Ukrainienne, l’Afrique à travers ces dirigeants sont restés en marge de ce conflit mondial bien que les contrecoups soient ressentis par tous. Pour autant, elle implique de façon directe ou indirecte certains de ses fils. En atteste la mort au combat d’un jeune de nationalité Tanzanienne qui a été tué au combat par l’armée ukrainienne. Âgé de 33 ans , Nemes Tarimo, le jeune étudiant était plein de rêve en allant poursuivre ses études dans le pays de Poutine. Seulement son rêve va se transformer en cauchemar et finit par son décès en passant par la prison pour une histoire de drogue.

C’est en prison qu’il accepte de s’engager dans le groupe de mercenaire Wagner. Un groupe paramilitaire russe bien connu sous nos cieux grâce à leur intervention d’abord en République centrafricaine, ensuite au Mali au côté des FAMA dans le cadre de la lutte anti-terroriste et aujourd’hui on annonce sa présence au Burkina Faso. Promesse lui a été faite de s’engager au front pour une durée de 6 mois en contrepartie, il va bénéficier d’un effacement de sa peine. Il a été malheureusement tué dans les combats dans la localité de Bakhmut théâtre de violents combats entre Russe et Ukrainiens ces dernières semaines.

Une intense négociation diplomatique est en cours par l'ambassadeur résident de Tanzanie pour le rapatriement du corps sans vie du néo-soldat dans son pays d’origine comme le réclame d’ailleurs ses parents. Ils veulent tenir son enterrement comme le veut la tradition en Tanzanie même si l’ambassadeur a reconnu qu’il ne sera pas du tout facile au regard du groupe dans lequel il a servi Wargner qui n’a pas une bonne réputation à travers le monde.