Un jeune australien souffrant de nanisme primordial est décédé ce lundi 23 janvier 2023 à l'âge de 22 ans. Son état se dégradait depuis un mois et il a fini par rendre l'âme entouré de sa famille de ses amis selon le rapport des médias internationaux. Leo Lagana qui mesurait 93 cm était une star des réseaux sociaux. Plusieurs personnes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Leo Lagana n'aurait pas vécu inutilement. L'australien qui mesurait 93 cm et pesait 20 kg était très apprécié par une multitude d'internautes pour qui il était une inspiration à cause de sa bonne humeur. Son décès ce lundi a ému sa famille, ses amis et ses fans sur les réseaux sociaux. La jeune star âgée de 22 ans atteint de nanisme primordial de type II qui lui provoquait des anomalies squelettiques est décédée. Leo Lagana s'était rendu à plusieurs reprises à l'hôpital à cause de sa santé dégradante. Malheureusement, il en meurt un mois plus tard entouré de ses proches. Après son décès, plusieurs ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour lui témoigner de leur affection.

Leo Lagana était également la cible de stigmatisation du fait de sa morphologie. Sa mère qui a tout essayé regrette que les gens ne l'aient pas aidé. «Les gens viennent me voir et me disent: Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ça ne me dérange pas du tout. Il vaut mieux qu'ils demandent, plutôt que de rester là et de regarder. Je pense que le monde a besoin d'être éduqué », a-t-elle déclaré avant d'affirmer son impuissance devant son fils en agonie. «Je suis tellement désolée de ne pas pouvoir faire plus pour toi. RIP mon ange. Maman et papa ont un tel vide maintenant. Brisé à jamais.», a-t-elle écrit sur Facebook.

Plusieurs fans de Leo Lagana lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "J'ai le cœur brisé par le décès de Leo. Je ne peux qu'imaginer la douleur que ressent la famille. Leo d'une manière ou d'une autre nous a touchés au fil des ans. C'était un petit homme fort et déterminé qui apportait tout de joie, de larmes et de courage. Nous sommes tous bénis de l'avoir connu", a déclaré l'une de ses fans Patricia Palombo Grasso. Une autre internaute, Libby Petrella exprime également sa profonde tristesse d'apprendre "le décès d'un brave petit homme Leo Lagana qui a enduré de nombreux problèmes de santé au cours de sa courte vie".