Le musicien américain David Crosby est décédé ce jeudi 19 janvier 2023 après une longue maladie. La nouvelle a été annoncée par son agent et la presse a relayé l'information. Le musicien était une star de la musique Rock des années 1960-1970. Il est mort à l'âge de 81 ans. David Crosby est décédé entouré de ses proches selon le communiqué publié par son épouse Jan Dance. Il est mort après une longue maladie.

"C'est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé. Il était affectueusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django", a-t-elle déclaré. David Crosby a influencé la musique américaine dans les années 1960-1970. La star du Rock chanteur et guitariste était membre des groupes The Byrds and Crosby, Stills & Nash. Il est pionnier d’un mélange de rock et de folk, cofondateur des Byrds avant de briller avec le supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young. La famille de David Crosby a indiqué dans le communiqué que son héritage va continuer à travers sa musique légendaire.

Elle parle de son humanité et sa bonne âme qui va guider et inspirer les nouvelles générations. À la suite de la famille, plusieurs musiciens lui ont rendu un hommage mérité. Graham Nash qui avait d'excellentes relations avec David Crosby a écrit sur sa page Facebook pour exprimer sa profonde tristesse. « Mais ce qui a toujours le plus compté pour David et moi, c’était la joie pure de la musique que nous faisions ensemble, le son que nous découvrions et la profonde amitié partagée durant toutes ces années », a-t-il déclaré. Stephen Stills a reconnu de son côté qu'il était un géant de la musique. Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys a écrit sur Twitter. « Je ne sais pas quoi dire d’autre : j’ai le coeur brisé » lit-on sur le compte