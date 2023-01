C’est officiel ! La collusion qui a eu ce dimanche 29 janvier 2023 entre le bus de la compagnie Baobab Express et un camion dans la commune de Dassa-Zoumè situé dans le département des Collines a fait 22 morts et de nombreux blessés. Cela a été annoncé par le gouvernement dans un communiqué publié ce lundi 30 janvier 2023 sur le site web du gouvernement. Dans ce même communiqué, le gouvernement a annoncé les mesures qu’il a prises après ce drame.

Dès l’annonce du drame de Dassa-Zoumè, le Président Patrice Talon a dépêché sur les lieux des ministres du gouvernement « aux fins de porter une assistante sans faille aux victimes ». Grâce à la prompte réaction des services concernés, tous les blessés sont pris en charge au Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K. Maga (CNHU-HKM). Également, l’Etat a annoncé que les soins de tous ces blessés se déroulent dans les meilleures conditions et que ces soins sont entièrement pris en charge par le gouvernement ainsi que l'ont annoncé les ministres chargés de la Santé et des Finances.

Dans ledit communiqué, il est précisé qu’une cellule de crise est mise en place et les parents des passagers du bus impliqué dans l'accident sont invités à se rendre dès ce lundi 30 janvier au Palais des Congrès de Cotonou. Au Palais des Congrès de Cotonou, une équipe est mise en place pour leur fournir toutes les informations nécessaires ainsi que l'assistance nécessaire. Le gouvernement a laissé entendre aussi qu’une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du drame.

Il faut préciser que sur le lieu du drame, les autorités gouvernementales ont invité les usagers de la route « à la prudence sur nos routes et à une attitude citoyenne vis-à-vis des forces de sécurité publique ainsi qu'au respect du code de la route ». Elles ont par ailleurs exhorté « tous citoyens et citoyennes, à participer à la production collective de la sécurité afin que plus jamais une pareille tragédie ne nous ôte nos êtres chers ».