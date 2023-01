Une délégation béninoise conduite par le ministre de la justice et de la législation, Sévérin Quenum séjourne depuis quelques jours à Genève. Ce jeudi 26 janvier 2023, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a examiné la situation des droits de l’homme au Bénin. Selon le rapport présenté par les autorités béninoises à Genève, le pays a enregistré des avancées notables notamment entre autres au niveau des droits économiques et socio-culturels et des mesures prises afin de permettre à l’opposition de participer aux dernières élections législatives du dimanche 08 janvier 2023.

Reçu sur Rfi ce vendredi 27 janvier 2023, le Garde des sceaux béninois a laissé entendre que la révision de la Constitution béninoise en 2019 a favorisé l’amélioration de la situation des droits de l’homme au Bénin. Il a soutenu que le point d’orgue de cet esprit général de consécration des droits de l’homme réside incontestablement dans la loi ayant porté révision de la Constitution avec la consécration de l’abolition de la peine de mort, l’introduction de la discrimination positive en faveur de l’accès des femmes aux fonctions électives, le renforcement du statut de l’opposition , le financement des partis politiques, le renforcement de la limitation du nombre de mandat présidentiel et son extension aux députés.

Il faut signaler que toutes ces réformes faites par le gouvernement béninois ont permis d’atteindre des performances qui sont entre autres le renforcement de l’arsenal juridique béninois dans la lutte contre les mariages forcés, les détentions arbitraires, les exécutions extra-judiciaires. Les condamnés à mort qui existent encore dans les prisons béninoises ont vu leur peine commuée en prison à vie.