En Turquie, une jeune fille a épousé un homme qui l’a défiguré. L’information a été rendue publique par Newsflash pour la première fois. Le jeune homme avait jeté de l'acide sur le visage et les yeux, la laissant défigurée à jamais avec une vision déficiente. Le mariage de Berfin Ozek, 20 ans et de Casim Ozan Celtik, 23 ans s’est déroulé deux semaines après l’incident. La situation s’est produite suite à une dispute qui a éclaté entre eux. Le couple était déjà sorti ensemble et aurait été séparé à l'époque.

L’homme aurait juste avant l'attaque : « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le peut ». La police avait été mise au courant de la situation suite à une plainte. L’homme par la suite a insisté pour une réconciliation. Il aurait multiplié les lettres de recommandation. « Nous nous sommes écrits de nombreuses lettres. Je me suis donné à lui. Je l'aime beaucoup - [et] il m'aime beaucoup », a fait savoir Ozek.

"Elle s'est mariée à notre insu"

Nombreuses sont les personnes qui ont tout de même critiqué cette union sur les réseaux sociaux. Condamné à 13 ans et demi de prison, il a recouvré sa liberté peu après. Le mariage aurait été célébré à l’insu des parents de la mariée. « Elle s'est mariée à notre insu. Je me suis battu pour elle pendant des années, et maintenant tout cela a été en vain », a déclaré le père de la jeune fille. Selon un avocat, l’homme serait encore en prison « s'il n'y avait pas eu la pandémie ».