Au cours des prochains mois, l’une des plus grandes centrales solaires au monde entrera en service aux Émirats arabes unis. L’annonce a été faite ce mardi 31 janvier par la compagnie française EDF Renouvelables. Selon les confidences qui ont été faites à l’Agence de presse française par le responsable de l'entreprise pour le Moyen-Orient, cette centrale Al Dhafra « a commencé à produire ses premiers kilowattheures en fin d'année dernière et devrait être mise en service avant l'été ». Il s’agit en effet d’un projet qui se déroule en plein désert, à plusieurs kilomètres au sud d'Abou Dhabi. À en croire d’autres détails fournis par sur ce projet, il sera « la plus grande centrale solaire à site unique au monde ».

La Chine et la France partenaires...

Le projet est porté par les compagnies publiques émiraties, TAQA et Masdar, le chinois Jinko Power Technologie et le Français EDF. On retient que les structures émiraties gardent la majorité avec 60 % des actions alors les structures françaises et chinoises se partagent les 40 autres restantes. Au total, une surface de 20 kilomètres carrés abritera panneaux photovoltaïques. L’objectif est qu’à la fin du projet, 2,1 gigawatts (GW) soient produits pour servir de l’énergie à 160.000 ménages. Lors d’une visite qu’il a effectuée sur le site ce mardi 31 janvier, le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire s’est réjoui de la « coopération extrêmement étroite » entre la France et les Emirats arabes unis dans le domaine des énergies renouvelables.