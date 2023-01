Le chef de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill a livré un message à ses fidèles après la célébration de la fête de Noël orthodoxe. Dans son adresse, il a fustigé les autorités ukrainiennes en les qualifiant d'ennemis du genre humain. Cette déclaration intervient quelques jours après son appel à la trêve durant la fête de Noël orthodoxe. Le patriarche Kirill s'en est pris aux autorités ukrainiennes dans un message. Le chef de l'Église orthodoxe russe a notamment traité le régime Zelensky d'ennemi du genre humain pour s'être moqué selon lui de la terre russe.

Il a rendu les autorités responsables de la rupture entre l'Eglise orthodoxe et l'Ukraine. En effet, l'Ukraine s'est désolidarisée depuis quelques années de l'organisation religieuse. Le pays a fondé l'Eglise indépendante au grand dam du leader orthodoxe qui y voit une volonté maléfique. «L'ennemi du genre humain a décidé de se moquer de notre terre sainte, de nos fonts baptismaux panrusses et un schisme est apparu qui rappelle beaucoup les schismes du renouveau en Russie après la révolution. Nous savons ce qui s'est passé en Russie. Où est ce schisme du Renouveau maintenant ? Où sont ces idées qui ont été semées parmi les orthodoxes pour les excommunier de l'église ? Tout est parti, il ne reste même pas une trace de cela. Il en sera de même en Ukraine. Il n'y aura aura aucune de ces schismatiques parce qu'ils exécutent une volonté maléfique et diabolique, détruisant l'orthodoxie dans le pays de Kiev», a déclaré Kirill.

De son vrai nom Vladimir Mikhaïlovitch Goundiaïev, celui que l'on nomme "Kirill" est, depuis 2009, le seizième patriarche de l'Église orthodoxe russe. Il a une relation extrêmement proche avec l'ancien président russe Dmitri Medvedev et fervent soutien de Vladimir Poutine. Le septuagénaire très influent dans l'opinion russe a pris position en faveur de l'offensive russe en Ukraine.