Du 17 au 27 février prochain, l’Afrique du Sud reçoit la marine chinoise et russe pour des exercices militaires. L’annonce a été faite par l’armée sud-africaine par le canal d’un communiqué. On retient que l’objectif de cette initiative est de renforcer « les relations déjà florissantes entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine ». Le communiqué précise notamment que ces manœuvres qui seront conjointement menées seront par les trois pays se feront au large de Durban, plus grand port d'Afrique australe, et de Richards Bay.

"Partager des compétences opérationnelles"

Ce n’est tout de même pas la première fois qu’une telle initiative est menée entre les trois pays. La première a eu lieu en 2019. « Ce sera la deuxième fois qu'un tel exercice se déroule en présence des trois forces navales, le premier ayant eu lieu en novembre 2019 au Cap, en Afrique du Sud », a rappelé l’armée sud africaine. On retient toujours du communiqué qu’au total, 350 militaires sud-africains « provenant de plusieurs services et divisions » aux côtés de « leurs homologues russes et chinois dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles ».

Position neutre de l'Afrique du Sud

Rappelons que cette annonce intervient dans un contexte où l’Afrique du Sud s’est abstenu d’afficher sa position dans la guerre qui est en cours depuis bientôt un an entre l’Ukraine et la Russie. Pour l’heure, la puissance africaine n’a pas donné un écho favorable aux appels occidentaux visant à condamner la Russie. Des voix se sont tout de même élevées au sein de la classe politique sud-africaine pour condamner l’option des dirigeants. Pour l’opposition, il s’agit d’un signal fort qui traduit la position de l’Afrique du Sud.