Google va lancer 20 IA pour tenter de faire oublier ChatGPT. Les entreprises de tech sont en compétition constante pour offrir les meilleurs produits et services, et Google ne fait pas exception. Dans le domaine de l'IA, la société a déjà lancé de nombreux projets, mais elle semble vouloir aller encore plus loin. Selon des sources proches du projet, Google prévoit de lancer 20 nouvelles IA dans les prochains mois, dans le but de rivaliser avec le modèle de traitement du langage naturel ChatGPT de OpenAI.

Il est important de noter que ChatGPT est l'un des modèles de traitement du langage naturel les plus performants sur le marché actuellement. Il a été utilisé pour de nombreux projets, allant de la génération de contenu à la traduction automatique en passant par la réponse aux questions. L'objectif de Google est donc de créer des modèles similaires ou même supérieurs à ChatGPT, afin de les utiliser dans ses propres produits et services. Notons que cette annonce intervient après que Google ait annoncé son intention de se concentrer davantage sur l'IA. En effet, la société a déclaré vouloir investir dans des projets liés à l'IA, tels que la reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel. Il est donc logique que Google veuille également investir dans des modèles de traitement du langage naturel performants.

Il est clair que cette annonce de Google montre à quel point la compétition dans le domaine de l'IA est féroce. Les entreprises de tech se battent pour offrir les meilleurs produits et services, et cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'IA. Il est donc probable que d'autres entreprises suivront également le mouvement et lanceront leurs propres modèles de traitement du langage naturel dans les prochains mois.

