Face à la Chine, les États-Unis et le Japon renforcent leur coopération sur le plan militaire. A la faveur d’une rencontre avec les hommes des médias, les responsables à la défense de ces différents pays ont annoncé le changement de nom du 12th Marine Regiment, un régiment d'artillerie, qui devient désormais12th Marine Littoral Regiment. Selon le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, il s’agit de remplacer « un régiment d'artillerie par une tenue plus meurtrière, plus agile, plus capable ».

Pour lui, cette décision permettra de « renforcer la dissuasion dans la région et permettrait de défendre plus efficacement le Japon et son peuple ». Cette initiative intervient dans un contexte où les deux pays ont une série d'initiatives visant à souligner une accélération rapide des liens de sécurité et de renseignement entre les pays. Les différents responsables chargés à la Défense dans les deux pays ont eu une rencontre ce mercredi. Il s’agit d’une rencontre en prélude à une visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison Blanche.

La question de Taïwan

L'unité marine nouvellement remaniée sera basée à Okinawa et est destinée à fournir une force de remplacement capable de défendre le Japon et de répondre rapidement aux éventualités, selon des responsables américains. Les Marine Littoral Regiments sont une unité «mobile, à faible signature» capable de mener des frappes, de coordonner la défense aérienne et antimissile et de soutenir la guerre de surface. Cette entente entre le Japon et les États-Unis intervient alors que Chine a également augmenté sa pression militaire sur Taïwan. Il y a quelques jours, Pékin a appelé à une réunification pacifique des deux pays.