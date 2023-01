A l ’occasion de la célébration de la fête du nouvel an, le Professeur Frédéric Joël Aïvo a, depuis la prison, présenté ses meilleurs vœux au peuple béninois le vendredi 30 décembre 2022 à travers un message publié sur sa page Facebook en priant de toutes ses forces « l’Eternel d’exaucer notre vœu commun pour 2023 » qui sont « l’apaisement de notre pays et la concorde entre les citoyens malgré nos différences ». Ce samedi 31 décembre 2022, c’est le tour de l’opposante béninoise Reckya Madougou qui a, depuis son lieu d’incération, exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes qui la soutiennent dans ses moments difficiles qu’elle est en train de traverser. Elle n’a pas manqué d’adresser ses vœux à l’endroit du Bénin tout entier.

« Année nouvelle, Espérance nouvelle, Accomplissements nouveaux, Par la Grâce de CELUI qui peut TOUT. C'est mon fervent vœu pour notre pays et à l'endroit de vous tous qui n'avez de cesse de nous soutenir. Heureuse année 2023 ! En pensée... » a écrit l’ancienne candidate recalée du parti Les Démocrates aux élections présidentielles de 2021. Il faut rappeler que Reckya Madougou a été condamnée le samedi 11 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), à 20 ans de réclusion criminelle pour « association de malfaiteurs, blanchissement d’argent et financement du terrorisme ».