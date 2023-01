Le FBI et Europol ont effectué une opération coup de poing qui a permis de mettre hors service Hive, qui est la plateforme de revendication et de vente des données des hackers. Le site affiche désormais le message suivant : "Le site a été saisi. Le bureau fédéral d’investigation a saisi le site dans le cadre d’une action conjointe contre le site de ransomware Hive." Les différentes forces de l'ordre opèrent généralement de cette manière pour traquer et mettre hors service les plateformes d'hacking et les sites illégaux.

La plateforme devient inaccessible et dans le même temps les gestionnaires du site sont mis aux arrêts. Ce jeudi 26 janvier, la justice américaine a indiqué avoir saisi les serveurs du groupe Hive hébergés aux États-Unis. Que représente Hive dans le milieu du darknet ? Il s'agit d'un collectif de pirates qui est à la fois un logiciel malveillant.

La plateforme louait des logiciels de ransomware et prenait des commissions au cas où des entreprises mordaient à l'hameçon. Actuellement, dans le monde du piratage, cette méthode est très lucrative, ce qui a valu à Hive de s'imposer comme une référence. De nombreux hackers utilisaient les services de la plateforme. Selon les chiffres du FBI, les hackers de Hive ont extorqué plus de 100 millions de dollars à diverses victimes depuis juin 2021.

Parmi les victimes les plus connues, on peut citer le groupe Altice qui est propriétaire de SFR et BFM, l’entreprise de textile Damart ou encore Intersport. De quelles nationalités sont ces hackers qui ont dérobé des millions à de grandes entreprises ? Pour le moment, le FBI et Europol n'ont pas communiqué ouvertement sur le sujet. Cependant, certains détails laissent montrer qu'il s'agit de pirates russes.