Patrick et Isabelle Balkany constituaient l'un des couples politique les plus emblématiques en France. Patrick Balkany a été maire de la ville de Levallois-Perret pendant de très longues années (1985-1995 et 2001-2020). Sous la bannière du parti LR, il est devenu un visage incontournable de sa ville. Pendant une longue période, Patrick Balkany avait comme première adjointe, Isabelle, sa compagne. Le couple est dans l’œil du cyclone de la justice pour différents faits.

Ce lundi 09 janvier, la Cour d'appel de Paris a sanctionné le couple Balkany à quatre ans et demi (Patrick Balkany) et trois ans et demi de prison (Isabelle Balkany) avec en plus une amende de 100.000 euros et 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. La justice accuse l'ex-bourgmestre et son épouse d'avoir dissimulé au fisc la somme de 13 millions d'euros entre 2007 et 2014.

Parmi les griefs reprochés à l'ancien maire, il y a le fait d'avoir profité de son statut pour bénéficier d'intérêts personnels lors de l'exécution de projets immobiliers à Levallois-Perret. Il y a eu plusieurs procès dans cette affaire qui avaient abouti à des condamnations. Cependant, de recours en recours, les avocats du couple ont réussi à alléger les peines.

Par exemple, au titre des dommages et intérêts, Patrick et Isabelle Balkany devaient payer le montant d'un million d'euros à l’État. Cette somme sera ramené à 400.000 euros. La Cour d'appel a aussi prononcé la confiscation de divers biens du couple, comme l'usufruit du moulin de Cossey, à Giverny, dans le département de l'Eure.