Le nombre de participants aux manifestations contre la réforme des retraites en France a atteint 1,1 million de personnes, a rapporté ce jeudi la chaîne de télévision française BFMTV, citant les données du ministère français de l'Intérieur. Selon les données officielles, 80.000 personnes sont descendues dans les rues de Paris ce jeudi, il s'agit de la plus grande manifestation de la journée. Auparavant, le responsable de la Confédération générale du travail en France (l'un des huit plus grands syndicats appelant à la grève et aux manifestations), Philippe Martinez, a déclaré à la chaîne de télévision BFMTV que, selon ses données, an total 2 millions de personnes ont participé à diverses manifestations dans le pays ce jeudi. À Paris, le syndicat affirme qu'environ 400.000 personnes ont participé à des manifestations contre la réforme des retraites.

Selon les derniers chiffres publiés par la préfecture de police de Paris, 38 personnes ont été interpellées lors des manifestations dans la capitale française. Les affrontements ont commencé une demi-heure après le départ de la marche de la place de la République, a appris un correspondant de TASS se trouvant sur place. Des casseurs, se couvrant le visage de masques noirs et de cagoules, lançaient des bouteilles, des pierres et des engins pyrotechniques sur les forces de l'ordre, et ont mis le feu à des poubelles et des bacs à ordures dans les rues. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pendant les affrontements. Pour le moment, la situation dans les rues de la capitale française est globalement calme, la colonne principale des manifestants a atteint le point final du parcours, la Place de la Nation. Un certain nombre de participants ont déjà quitté le site de la manifestation. (Tass)