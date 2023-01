La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de la France a infligé au réseau social TikTok une amende de 5 millions d'euros pour ne pas avoir permis aux utilisateurs de refuser les cookies de son site, rapporte l'AFP. Conformément aux règles de la commission, modifiées en 2020, les sites sont obligés d'octroyer aux utilisateurs la possibilité de refuser librement l'accès à leurs données via les cookies. "Rendre le mécanisme de refus plus complexe revient en réalité à décourager les utilisateurs de refuser les cookies et à les inciter à privilégier la facilité du bouton "Tout accepter"", indique un communiqué de la Cnil, cité par l'AFP et Tass.

Contacté par l'agence, TikTok a réfuté les accusations: "Ces constatations concernent des pratiques antérieures que nous avons modifié l'année dernière, notamment en facilitant la possibilité de refuser des cookies non essentiels et en fournissant des informations supplémentaires sur les finalités de certains cookies." TikTok, propriété du géant chinois ByteDance, est la dernière entreprise étrangère visée par la commission dans le cadre des inspections lancées au printemps 2021.