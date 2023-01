Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine au cours du mois de Février de l'année dernière, le pays est sous le coup de multiples sanctions occidentales. Et plus le temps passe, plus les occidentaux serrent la vis pour augmenter la pression sur les autorités de Moscou. Il y a quelques semaines, les occidentaux ont décidé du plafonnement du prix du gaz russe. Une initiative qui n'a pas été du goût de Moscou qui a réagit. Ce samedi un ministre qatari a prédit le retour du gaz russe en Europe au cours d'un forum sur l'Energie à Abu Dhabi.

L'Europe ne va pas tourner totalement le dos au gaz russe et cet hydrocarbure va revenir en Euorope. C'est en tout cas ce que pense un ministre qatari. C'est au cours d'un forum que le responsable qatari a donné sa position sur le sujet. «Le gaz russe va revenir, à mon avis, en Europe» a estimé le ministre qatari Saad Sherida al-Kaabi, patron de la compagnie nationale du QatarEnergy, qui remarque tout de même que l'Europe a désormais «une diversité bien plus grande» des sources d'approvisionnement. «Les Européens disent aujourd'hui qu'il n'en est pas question», a poursuivi le responsable qatari. Pour lui, «les choses se réparent avec le temps».