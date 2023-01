La star de la musique et homme d’affaires sénégalais, Youssou N’Dour, de passage au Bénin, a visité le mercredi 18 janvier 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé- Zè (GDIZ). Il était accompagné entre autres pour la circonstance du ministre de la justice et de législation, Sévérin Quenum et de la ministre de l’industrie et du Commerce, Shadiya Assouman. Impressionné par ce qu’il a vu et le travail abattu dans cette zone industrielle, la star interplanétaire de la musique sénégalaise a salué la vision et le leadership du président de la République du Bénin, Patrice Talon qui sont traduits à travers le projet de la GDIZ. « Je suis très heureux d’avoir vu ce que j’ai vu ici, […] une vision très claire de l’industrie à partir du Bénin. La dynamique d’un pays ressemble un peu à son leader » a-t-il lâché.

L’homme d’affaires du Sénégal a laissé entendre que le projet de la GDIZ est une expression du leadership du Président Patrice Talon qui pour lui, a « une compréhension extraordinaire de la vie économique ». Car selon Youssou N’Dour, un pays qui veut se développer doit forcément passer par l’industrialisation. Il se réjouit donc d’avoir eu « une vision très claire de l’industrie à partir du Bénin » . C’est pourquoi, il pense qu’« un pays ressemble un tout petit peu à son leader et le président Talon, on connait son leadership » et d’ajouter ensuite que « d’où il vient passe par une compréhension de la vie économique d’une manière extraordinaire. Et sa vision se traduit ici par ce que nous voyons ».

Concernant sa visite au Bénin, l’ancien ministre sénégalais du tourisme a déclaré avoir fait le déplacement par amour pour le pays. « Ce déplacement parce que déjà le Bénin, c’est un pays que j’adore » et que cela fait longtemps qu’il est venu. La star de la musique sénégalaise a précisé également qu’il a fait le déplacement pour « venir encourager et remercier le président, son staff, attirer l’attention des investisseurs, dire que le Bénin est un espace d’investissement et voir les opportunités qu’il y a et voir surtout pour la vision de la culture d’une manière générale, le développement qu’il y a autour de la culture ».