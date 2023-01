Le footballeur Gérard Piqué est officiellement en couple. Il a annoncé sur Instagram être en couple avec Clara Marti. Le défenseur espagnol et son ex-petite amie Shakira ont annoncé leur rupture en juin dernier. La chanteuse a évoqué l'infidélité du footballeur.

Gérard Piqué tourne définitivement la page Shakira. Il a officialisé ce mercredi sa relation avec sa nouvelle petite amie, Clara Marti. Il a juste posté une photo des deux ensemble sur Instagram sans un mot. La jeune femme âgée 23 ans est originaire de Barcelone. Les deux tourtereaux étaient en relation depuis un moment mais ils ont préféré cacher leur amour. L'étudiante en relations publiques est plutôt réservée et se cache au grand public. Le nouveau couple est sortie en public pour la première fois lors d'un concert de Dani Martín. Mais selon des sources, Piqué avait déjà présenté sa nouvelle conquête à ses parents et ses enfants.

Gérard Piqué affiche officiellement Clara Marti 7 mois après sa séparation avec Shakira. Leur relation a duré 12 années. La chanteuse était lassée de l’infidélité du footballeur qui fréquenterait une autre femme qui se trouve être Clara Marti. Shakira n'a pas hésité à l'humilier la nouvelle petite amie de son ex dans un clip dévoilé sur le compte YouTube de Bizarrap, un DJ argentin. « Tu m’as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc. J’étais trop grande pour toi, tu en as maintenant une comme toi. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio », a-t-elle chanté. Une réponse du footballeur n'a pas tardé. Il a été aperçu dans une Twingo et a défendu la marque de montre Casio. « Je suis sérieux. Je vous le dis, cette montre, c’est pour la vie. », a-t-il déclaré dans une interview.