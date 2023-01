La célèbre chanteuse colombienne Shakira a profité d’un nouveau titre intitulé « BZRP Music Sessions #53 », publié ce jeudi 12 janvier pour lancer quelques piques à ex-compagnon Gérard Piqué. Dans cette nouvelle chanson rendue publique sur la plateforme de vidéos YouTube, la star n’a tout de même pas formellement appelé le nom de l’ancien joueur du FC Barcelone. « Tu prétends être un champion mais quand j’ai eu besoin de toi, tu as donné ta pire version », a entre autre chanté Shakira. « Une louve comme moi, ne mérite pas un gars comme toi. », peut-on également entendre comme paroles.

Cette nouvelle chanson qui intervient quelques mois après son divorce avec le joueur et les paroles peuvent tout de même renseigner sur celui à qui elle est destinée. La chanteuse n’est pas allée par quatre chemins pour s’attaquer à la nouvelle compagne du joueur. Gérard Piqué a désormais une aventure avec une Espagnole de 23 ans du nom de Clara Chia. Toujours sans mentionner de nom, la chanteuse a ironiquement abordé le sujet. Dans la chanson, elle reproche à son ex de l’avoir échangée contre une femme qui ne vaut pas mieux qu’elle.

Elle tourne la page...

« Tu as changé une Ferrari pour une Twingo », « Une Rolex pour une Casio », a-t-elle chanté. On peut également comprendre de la chanson que la chanteuse colombienne Shakira ne voudrait plus véritablement reprendre la relation, même en cas de demande de réconciliation du joueur. « Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies », indique-t-elle. Rappelons que les deux stars ont officialisé leur séparation en juin de l’année dernière suite à une affaire d’infidélités de la part du joueur espagnol sur les réseaux sociaux.