L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a repris la célébration de goal de son challenger de l'équipe nationale argentine Emiliano Martínez après un entraînement au PSG créant une nouvelle polémique dont il se serait bien passé. La célébration de Martinez avait déclenché un tollé à la fin de la coupe du monde. Il faut dire que son geste était plutôt obscène; il a porté à ses parties intimes son trophée tout en imitant un acte sexuel. Martinez, qui joue actuellement pour Aston Villa s'est illustré très négativement après sa victoire.

Le geste de Martinez envers Mbappé avait été vivement critiqué. Mais le principal concerné par l'insulte avait déclaré que cela ne le touchait pas et qu'il ne perdait pas d'énergie dans des choses futiles. Cependant, une vidéo récemment diffusée montre Mbappé imitant le geste obscène que Martinez avait fait après la finale. Ceci a suscité des débats sur la réelle attitude de Mbappé envers les moqueries de Martinez. Il est important de noter que reproduire un tel geste est inapproprié et peut être considéré comme offensant, il était donc préférable pour la star française de s'abstenir de tout comportement déplacé.

Mbappé aurait mieux fait de l'éviter

Il est important de noter que les moqueries et les attaques personnelles ne sont jamais acceptables, et cela semble être le cas dans cette situation entre Martinez et Mbappé. Les propos et les actions de Martinez ont été décrits en ce moment comme "ridicules" et "honteux", il est donc étonnant de voir Mbappé le reproduire. En reprenant ce geste, même en guise de blague, Mbappé a également commis un acte inapproprié qui décrédibilise sa réaction à lui au geste de son challenger; réaction jugée mature et responsable.

Il est également important de se rappeler que les célébrations et les victoires sont souvent temporaires, mais les actions et les paroles que nous avons peuvent avoir des conséquences durables. Il est donc important de réfléchir à la façon dont nous nous comportons et de choisir des actions qui reflètent nos valeurs et nos principes plutôt que de céder à la colère ou à la frustration. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que les comportements et les actions que nous avons ont des conséquences et doivent être pris en considération avant d'être posés.