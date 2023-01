En pleine guerre en Ukraine, la Grande Bretagne a porté une grave accusation contre la Russie de Poutine. En effet, dans la journée d'hier vendredi 13 Janvier 2022, les autorités britanniques ont accusé la Russie d'utiliser des prisonniers de guerre dans l'industrie de la défense. Il y a quelques mois déjà, plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer le recrutement de prisonniers par le groupe paramilitaire russe Wagner qui est fortement impliqué dans la guerre en Ukraine qui a démarré en Février de l'année dernière.

Londres accuse une nouvelle fois Moscou. Dans un communiqué, le ministère britannique de la défense qui cite les renseignements du pays ont affirmé que la Russie utilise des prisonniers pour "répondre à ses besoins de production industrielle de défense en temps de guerre" . "Les prisonniers représentent une ressource humaine unique que les dirigeants russes peuvent utiliser pour soutenir leur invasion de l'Ukraine, d'autant plus qu'ils ne disposent pas de beaucoup de volontaires", indique le communiqué.

Le ministère britannique fait remarquer que depuis 2017, le travail forcé est une devenu une punition largement adoptée en Russie. "Il existe une longue tradition de travail en prison en Russie, mais depuis 2017, le travail forcé comme forme de punition a été introduit dans une plus large mesure", a averti le ministère. Pour rappel, il y a deux mois, le plus grand producteur russe de véhicules blindés, Uralvagonzavod, avait annoncé qu'il comptait recruter plus de deux cent prisonniers de guerre